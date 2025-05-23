Певица Бейонсе повторила культовый образ из клипа на песню Crazy In Love

Американская певица Бейонсе повторила культовый образ 22-летней давности. Об этом пишет Page Six.

Журналисты обратили внимание на выступление артистки в Чикаго, которое состоялось 18 мая. Бейонсе вышла на сцену в серебристой майке, джинсовых шортах с сияющими стразами и сапогах с высоким голенищем бренда Loewe, выполненных из денима.

По мнению редакторов, наряд знаменитости на концерте был очень похож на образ из ее клипа на песню Crazy In Love, который вышел на телеэкраны в 2003 году. Тогда она снялась в майке Prada, синих ультракоротких шортах J Brand и ярко-красных туфлях Stuart Weitzman.

Ранее сообщалось, что Бейонсе вышла на публику с редким бриллиантом за 7,6 миллиона рублей.