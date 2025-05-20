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14:09, 20 мая 2025Ценности

Бейонсе вышла на публику с редким бриллиантом за 7,6 миллиона рублей

Певица Бейонсе показала ожерелье с черным бриллиантом за 7,6 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Alex Slitz / Getty Images

Американская певица Бейонсе вышла на сцену во время своего тура Cowboy Carter в роскошном украшении. Соответствующий материал публикует WWD.

43-летняя поп-исполнительница предстала перед публикой в блестящем наряде, состоящем из серебряной рубашки и золотых свободных брюк. Помимо этого, знаменитость надела ковбойскую шляпу и солнцезащитные очки. Вдобавок она показала массивное ожерелье с редким черными бриллиантом, стоимость которого составила 95 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

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«Это фирменное ожерелье-боло Brilliant Earth — наша интерпретация культового мотива Бейонсе Queen Bee и мощной эстетики Cowboy Carter. Выбор черного бриллианта определенно делает заявление, отдавая дань уважения хип-хоп-корням Бейонсе, отраженным в фирменном мотиве пчелы», — рассказал заместитель директора по дизайну и разработке украшений Омар Портильятти Помери.

В апреле Бейонсе вышла на публику в джинсовых микрошортах и колготках в сетку. Американская певица начала свой тур Cowboy Carter на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния, в откровенном наряде.

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