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23:58, 8 июля 2025Мир

Из опубликованного Минюстом США видео из камеры Эпштейна пропала минута

Из опубликованной Минюстом США видеозаписи из камеры Эпштейна пропала минута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Минюст США опубликовал видео из камеры осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Запись вызвала подозрения после того, как было замечено, что из нее пропала минута. Об этом пишет издание Daily Beast.

Ведомство опубликовало видео для опровержения слухов об убийстве миллиардера, чтобы он не смог дать показания на своих влиятельных клиентов, а американские власти это якобы скрывали.

На брифинге в Белом доме у генерального прокурора Пэм Бонди спросили, почему на опубликованных видеозаписях отсутствовала минута отснятого материала. Она ответила, что «минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается».

Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования документов по делу финансиста. До этого между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на острове Эпштейна.

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