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18:08, 8 июля 2025Ценности

Известный стилист назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость

Стилист Овечкин назвал ведущую Марию Миногарову самой стильной женщиной в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российский стилист Николай Овечкин назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость. Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Ведущая Ксения Собчак продемонстрировала гостю передачи снимки известных женщин в различных нарядах. Так, среди удачно одевающихся в том числе оказались актрисы Светлана Ходченкова и Рената Литвинова, блогерша Анастасия Ивлеева и манекенщица Елена Перминова. При этом стилист отдал первое место 36-летней блогерше, модели и ведущей Марии Миногаровой.

В свою очередь, в список звезд с безвкусными нарядами попали певицы Ольга Бузова и Катя Лель, ведущая Ксения Бородина и блогерша Оксана Самойлова. Однако в качестве самой не стильной Овечкин выбрал бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову.

Ранее Николай Овечкин также объяснил причину нежелания работать с певицей Ольгой Бузовой.

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