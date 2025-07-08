Известный стилист назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость

Стилист Овечкин назвал ведущую Марию Миногарову самой стильной женщиной в России

Российский стилист Николай Овечкин назвал самую стильную и не стильную российскую знаменитость. Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Ведущая Ксения Собчак продемонстрировала гостю передачи снимки известных женщин в различных нарядах. Так, среди удачно одевающихся в том числе оказались актрисы Светлана Ходченкова и Рената Литвинова, блогерша Анастасия Ивлеева и манекенщица Елена Перминова. При этом стилист отдал первое место 36-летней блогерше, модели и ведущей Марии Миногаровой.

В свою очередь, в список звезд с безвкусными нарядами попали певицы Ольга Бузова и Катя Лель, ведущая Ксения Бородина и блогерша Оксана Самойлова. Однако в качестве самой не стильной Овечкин выбрал бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову.

Ранее Николай Овечкин также объяснил причину нежелания работать с певицей Ольгой Бузовой.