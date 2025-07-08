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16:21, 8 июля 2025Ценности

Известный стилист объяснил причину нежелания работать с Ольгой Бузовой

Стилист Николай Овечкин отказался работать с Бузовой, поскольку она не платит
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский стилист Николай Овечкин объяснил причину нежелания работать с певицей Ольгой Бузовой. Интервью с ним появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В рамках беседы ведущая Ксения Собчак предложила Овечкину поспособствовать его сотрудничеству с указанной исполнительницей. «Что самое крутое в профессии стилиста? (...) Из ничего сделать что-то. Мне кажется, сегодня есть на рынке один такой свободный человек. (...) Можно ее переделать полностью, и она засияет. Это Ольга Бузова», — заявила журналистка.

Однако герой видео отказался от данного предложения, поскольку его не устраивают условия работы со звездой. «Ольга не платит за работу, а моя смена стоит дорого», — отметил Овечкин.

В июне 2024 года Ольга Бузова отреагировала на критику ее наряда на выступлении в Уфе в День защиты детей.

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