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18:14, 8 июля 2025Силовые структуры

По делу о жестокой расправе над семерыми жителями российского села оглашен приговор

Суд дал пожизненный срок убийцам 7 жителей Карелии, третий осужден на 19 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В Республике Карелия суд огласил приговор по уголовному делу о жестокой расправе над семерыми жителями села Деревянное Прионежского района — трое преступников получили суровое наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двоим осужденным назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, третий соучастник получил 19 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

По данным следствия, в начале августа 2023 года после пожара в двух частных домах были обнаружены шесть тел. Еще одну жертву нашли на ферме в этом же селе. К расправам оказались причастны трое местных жителей. В конце июля 2023 года двое из них в состоянии алкогольного опьянения пришли в гости к знакомой, изнасиловав ее, преступники нанесли женщине множественные удары металлическим предметом, а тело закопали.

Через несколько дней бандиты вломились в дом односельчанина и избили его, а родственнику полоснули ножом по шее. Оба потерпевших не выжили. Затем преступники ворвались в другой дом и надругались над хозяйкой, после чего изрезали ножом. Полученные жертвой раны оказались летальными. С проживающими с ней тремя мужчинами напавшие расправились и подожгли дом.

Правоохранительные органы раскрыли преступления и задержала троих сельчан. Свою вину они признали частично.

Ранее сообщалось, что на «сатанинском празднике» в Ленинградской области двух человек живьем закопали в землю. Задержаны называющие себя шаманом и ведьмой.

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