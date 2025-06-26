Двух человек заживо погребли на «сатанинском празднике» в России. Выкапывание могил попало на видео

В Ленинградской области спасли двух человек, погребенных заживо сатанистами

Правоохранители нагрянули на «сатанинский праздник» в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек. Кадры с места событий попали на видео, их опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На «обряде» присутствовали около 15 человек — каждый из них заплатил шаману от шести до девяти тысяч рублей. После прибытия силовиков могилы немедленно разрыли и достали двух человек, замотанных в простыни.

Организаторов — мужчину и женщину — задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.

Задержанные проводят экскурсии по мистическим местам Петербурга

Как уточняет kp.ru, задержали «шамана» Тимура и его помощницу Екатерину, которая называет себя жрицей и ведьмой. Они не первый раз организовывают подобное. Пара называет это праздником Мидсаммер, когда «Солнце дольше всего находится на небе». В этот раз добровольцы и организаторы «кормили духов» и организовывали «ритуальный ужин». Гостям также предложили дополнительные опции — например, станцевать у костра, пройти так называемое очищение и, наконец, попробовать побыть погребенным заживо.

В остальное время Тимур и Екатерина подрабатывают экскурсиями по мистическим местам Петербурга.

Жителей Подмосковья обвинили в ритуальных расправах

В апреле прошлого года суд огласил приговор в отношении трех сатанистов, которые расправлялись с людьми во время магических ритуалов. Андрей Трегубенко получил пожизненное заключение в колонии особого режима. Его подельников — Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину — приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно.

По данным следствия, в июне и августе 2016 года фигуранты, называющие себя сатанистами и дьяволопоклонниками, заманивали знакомых в тихие места, где проводили над ними ритуалы с принесением их в жертву. Первой жертвой Ольги Большаковой, их сообщницы, и Андрея Трегубенко стала знакомая — с ней расправились в лесу Карелии. На следующий ритуал пригласили Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину, вместе с которыми расправились над мужчиной в лесу около станции Приозерск в Ленобласти.