Оказавшаяся во время ссоры в руках россиянина лопата привела его в колонию

Жителю Сорочинска дали 11,2 года колонии за забитого лопатой знакомого

В Оренбургской области жителю Сорочинска дали 11 лет и 2 месяца колонии за расправу над знакомым. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 26 июля 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым. Разговор на повышенных тонах перешел в конфликт и вылился в драку. Осужденный сбил соперника с ног ударами кулака и тут ему под руки подвернулась лопата. Схватив ее, он с силой обрушил штык на голову соседа. Удар оказался несовместим с жизнью.

Осознав, что наделал, мужчина бросил лопату и сбежал с места преступления. Некоторое время он скрывался в городе Бузулуке, но сыщикам удалось вычислить его местонахождение и задержать.

Ранее сообщалось, что в Астрахани россиянин забил палкой не пожелавшую признаться в преступлении знакомую