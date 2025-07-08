Военблогер Романов: медсестра бросила тряпку в лицо обездвиженному бойцу СВО

Раненный на специальной военной операции (СВО) боец столкнулся с жестокостью в российской больнице. На это в своем Telegram-канале обратил внимание военный блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта.

Танкист Дмитрий Киселев получил в бою тяжелое ранение, в результате оказался обездвижен и теперь нуждается в постоянном медицинском уходе. При этом, по его словам, в нескольких госпиталях персонал уделял ему недостаточно внимания, один раз даже у него произошла остановка дыхания из-за скопившейся слюны. Однако самый вопиющий инцидент произошел, когда медсестра бросала ему в лицо тряпку, которой ранее вытирали слюни.

Ранее сообщалось, что участника СВО отказались лечить в российской больнице. В конце 2024 года военнослужащий обратился с жалобой на боли в руке, в которой застрял осколок. Его направили на лечение, однако медицинскую помощь солдату так и не оказали. Помощь бойцу смогли оказать только после его обращения в органы прокуратуры.