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21:57, 7 июля 2025Россия

Минтранс прокомментировал гибель Старовойта

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-министра Старовойта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Команда Минтранса России выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего главы министерства Романа Старовойта, который свел счеты с жизнью после того, как был отправлен в отставку. Об этом говорится в официальном сообщении от пресс-центра ведомства.

Как заявили в министерстве, для них Старовойт останется «человеком, чей авторитет, знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда». Его знания и опыт в профессии ценились как в коллективе, так и во всей отрасли, добавили в Минтрансе.

Дата, время и место прощания с экс-чиновником станут известны позже, заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта Старовойта в отставку. Вскоре стало известно, что Старовойт покончил с собой. Занимал высокую должность чиновник с мая 2024-го по июль 2025 года.

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