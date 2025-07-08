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10:46, 8 июля 2025Культура

Мизулина возмутилась участием Инстасамки в заседании Общественной палаты

Глава ЛБИ Мизулина назвала возмутительным участие Инстасамки в заседании ОП
Ольга Коровина
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Akhmetov Vadim / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала возмутительным участие певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, в заседании Общественной палаты Российской Федерации. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Как и все, считаю этот перфоманс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась», — сообщила Мизулина.

Глава ЛБИ напомнила, что в 2023 году Инстасамка обращалась к ней после отмены концертов в российских городах из-за обвинений в пропаганде запрещенных веществ и разврата. Мизулина подчеркнула, что артистка не смогла ответить на «ряд неудобных вопросов» во время встречи с представителями родительских организаций. В том числе Зотееву спрашивали о ее позиции относительно специальной военной операции, пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), а также военной службе ее мужа Олега Еропкина, известного как Moneyken.

«Ряд [вопросов] остался без ответа. По требованию родительской общественности некоторые треки тогда были удалены», — добавила Мизулина.

Ранее сообщалось, что Инстасамку пригласили на заседание Общественной палаты. Певица рассказала, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует свою дочь Василису.

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