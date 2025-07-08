Многодетная российская актриса рассказала о киноцензуре в семье

Актриса Копанова: Мои дети смотрят только советские фильмы

Многодетная российская актриса Екатерина Копанова поделилась с «Царьградом» своими правилами воспитания детей. В том числе она рассказала о киноцензуре, присутствующей в ее доме.

Артистка отметила, что не показывает детям фильмы с возрастным ограничением больше, чем возраст ее детей. «Я считаю, что ребенок в 5-6 лет не может смотреть фильм 12 плюс, потому что кто-то это придумал, особенно 16 плюс, там уже какие-то другие психологические приемы, какие-то сцены есть», — объяснила она.

Копанова вспомнила, как в 12 лет прочитала «Белый Бим, Черное ухо» писателя Гавриила Троепольского. Закончив книгу, она была очень расстроена и долго плакала. Повторения такой ситуации ей не хочется, поэтому она решила оградить пока еще не таких взрослых для данного произведения детей.

Что касается кино, которое звезда советует смотреть с детьми, в ее списке оказались «Иван Васильевич меняет профессию» и «Джентльмены удачи». Из современного это «Последний богатырь», «Летучий корабль» и «Царевна лягушка».

«Я люблю советские фильмы. И мои дети все советские фильмы смотрят. Это обязательное условие проживания в нашей семье, так сказать», — подчеркнула она.

До этого личный список необходимых для просмотра российскими детьми фильмов огласила актриса Яна Поплавская. Среди таковых были названы «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и «Золушку» 1947-го года.