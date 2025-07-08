Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:02, 8 июля 2025Культура

Россиянам назвали необходимые к просмотру детские фильмы

Актриса Поплавская советует детям смотреть «Приключения Буратино»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Список необходимых для просмотра российскими детьми фильмов огласила в беседе с «Царьградом» актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она подчеркнула, что в советской классике фронтменами отечественного детского кино были режиссеры Ролан Быков и Леонид Нечаев, работы которых актуальны и по сей день.

Обязательными к просмотру артистка назвала следующие кинокартины: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Золушку» 1947-го года, «Изумительные сказки Роу», «Огниво», современный фильм про «Чебурашку» и более серьезное «Чучело» — для детей школьного возраста.

«Это и есть та проблематика, когда вдруг и родители, и ребенок понимают, что это те опасности, которые они могут обсудить. Те трагедии, которые надрывают сердце и взрослому человеку, и маленькому человеку», — высказалась она о последнем кино в списке.

Данные фильмы, по мнению Поплавской, помогут детям вырасти людьми, которые умеют дружить, сопереживать, ценить любовь и верность. Также она посоветовала присмотреться к мультфильмам советского периода.

Ранее авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Среди них оказались «Паразиты» (2019 год), «Малхолланд Драйв» (2001 год) и «Нефть» (2007 год).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

    Ирина Розанова показала внешность 69-летней актрисы Елены Сафоновой на фото

    Россиян высадили из готовящегося к взлету самолета и оставили в аэропорту на 10 часов

    В Москву пришла 30-градусная жара

    В России запустили уникальное приложение

    Медики раскрыли возможности россиян к деторождению

    Резко затормозившему в Петербурге россиянину проломили череп

    На Украине рекордно выросло число ожидающих разрушения страны

    Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

    Раскрыто число отказавшихся от абортов россиянок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости