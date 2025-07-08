Россиянам назвали необходимые к просмотру детские фильмы

Актриса Поплавская советует детям смотреть «Приключения Буратино»

Список необходимых для просмотра российскими детьми фильмов огласила в беседе с «Царьградом» актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она подчеркнула, что в советской классике фронтменами отечественного детского кино были режиссеры Ролан Быков и Леонид Нечаев, работы которых актуальны и по сей день.

Обязательными к просмотру артистка назвала следующие кинокартины: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Золушку» 1947-го года, «Изумительные сказки Роу», «Огниво», современный фильм про «Чебурашку» и более серьезное «Чучело» — для детей школьного возраста.

«Это и есть та проблематика, когда вдруг и родители, и ребенок понимают, что это те опасности, которые они могут обсудить. Те трагедии, которые надрывают сердце и взрослому человеку, и маленькому человеку», — высказалась она о последнем кино в списке.

Данные фильмы, по мнению Поплавской, помогут детям вырасти людьми, которые умеют дружить, сопереживать, ценить любовь и верность. Также она посоветовала присмотреться к мультфильмам советского периода.

Ранее авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Среди них оказались «Паразиты» (2019 год), «Малхолланд Драйв» (2001 год) и «Нефть» (2007 год).

