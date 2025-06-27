Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:16, 27 июня 2025Культура

Названы 100 лучших фильмов XXI века

Издание New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Паразиты»

Авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Сообщается, что журналисты опросили более 500 кинематографистов, которые назвали свои любимые картины, снятые после 2000 года. Лучшим фильмом века была признана оскароносная лента «Паразиты» 2019 года. На втором месте оказался триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001 года). Замкнула тройку драма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Также редакция NYT предложила пользователям, которые не согласны с выбором выдающихся режиссеров и продюсеров, собрать собственную десятку лучших фильмов XXI века с помощью специальной формы на сайте.

Ранее стало известно, что американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Работники старейшего уральского завода спасли зайчат

    Фицо оценил санкции против России фразой «очень секси»

    Россиянка разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей

    На Украине захотели запретить аборты из-за демографического кризиса

    Россиянки стали одними из лучших оперных вокалисток в мире

    Названы 100 лучших фильмов XXI века

    Автовладельцы согласились пересесть на экотранспорт при одном условии

    В России вынесли приговор дезертировавшему из ВСУ немецкому наемнику

    Военные отогнали стаю собак от школьника в российском городе и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости