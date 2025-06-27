Названы 100 лучших фильмов XXI века

Издание New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Сообщается, что журналисты опросили более 500 кинематографистов, которые назвали свои любимые картины, снятые после 2000 года. Лучшим фильмом века была признана оскароносная лента «Паразиты» 2019 года. На втором месте оказался триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001 года). Замкнула тройку драма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Также редакция NYT предложила пользователям, которые не согласны с выбором выдающихся режиссеров и продюсеров, собрать собственную десятку лучших фильмов XXI века с помощью специальной формы на сайте.

Ранее стало известно, что американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты.