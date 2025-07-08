Моряк отказался признавать вину по делу о взрыве в многоэтажном доме в российском регионе

Собственник квартиры не признал вину по делу о взрыве в жилом доме в Астрахани

В Астрахани собственник квартиры в многоэтажном доме не признал вину по уголовному делу о взрыве газа, унесшего жизни двух людей. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время мужчина не отрицал, что после покупки квартиры в 2020 году он не заключил договор о техобслуживании и ремонте газовой колонки и плиты. В 2023 году фигурант ушел в море, предварительно отключив в квартире все электрические приборы и закрыв газовые краны. Несмотря на это, произошел взрыв.

В сентябре 2024 года мужчина был приговорен к 2,5 года колонии-поселения, он подал апелляцию и был оправдан.

Ранее сообщалось, что в одном из баров Рязани произошел взрыв боевой гранаты.

