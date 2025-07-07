В рязанской кальянной взорвалась боевая граната. Один из посетителей принял ее за муляж

У рязанского ТЦ «Малина» прогремел взрыв, погиб человек

В одном из баров Рязани произошел взрыв. Один человек погиб и еще четверо госпитализированы.

«Сегодня около 18 часов на улице Соборной (предварительно, в здании лаундж-бара) произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — сообщил оперштаб региона.

Aif.ru пишет, что инцидент произошел в баре Game Loft, расположенном в здании рядом с ТРЦ «Малина».

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с гранатой

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, передает оперштаб региона.

Аналогичную информацию приводит и Telegram-канал Shot. «Гранату к бару в Рязани принес 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать друзьям. Граната взорвалась у него в руке, конечность оторвало», — говорится в публикации.

Также уточняется, что сейчас пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из его друзей погиб на месте. Еще двое молодых людей, по сведениям канала, получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В этот же день в многоэтажке в центре Курска произошел взрыв

7 июля также поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме в центре Курска прогремел взрыв. Временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн заявил, что это случилось из-за утечки бытового газа.

«По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу», — написал он.

В самом доме из-за взрыва обрушились часть стены и балкон. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территорию, где произошел взрыв, оцепили, пояснил Хинштейн.

7 июля в пятиэтажке в Саратовской области взорвался газ

Еще один инцидент в этот же день произошел в Ершове Саратовской области в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов. Там также прогремел взрыв.

По сведениям Shot, там взорвался газ. В результате оказались повреждены несколько квартир. Информация о пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы. Саратовский губернатор Роман Бусаргин, комментируя ситуацию, заявлял, что в жилом доме произошло возгорание с частичным обрушением конструкций.

«Пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», — сообщил Бусаргин.