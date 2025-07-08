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20:02, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине предложили вернуть срочную службу

Депутат Фриз: Раде предложили принять законопроект, возвращающий срочную службу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил Верховной Раде принять за основу законопроект, возвращающий срочную службу на Украине. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ирина Фриз, передает «Интерфакс-Украина».

«Данный законопроект предусматривает отмену базовой общевойсковой подготовки, которая должна была бы начаться с 1 сентября этого года, и фактическое возвращение к срочной службе, которую год назад отменил президент Владимир Зеленский», — рассказала изданию Фриз.

Депутат добавила, что воздержится от поддержки законопроекта в первом чтении, но в случае его прохождения через парламент будет «исправлять этот и другие недостатки, которые на 25 страницах замечаний изложило Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады».

В феврале правительство Украины одобрило проект указа президента Украины Владимира Зеленского об отмене срочной военной службы.

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