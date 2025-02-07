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19:37, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об отмене срочной военной службы на Украине

Депутат Рады Гончаренко: Срочную военную службу на Украине отменят
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Правительство Украины одобрило проект указа президента Украины Владимира Зеленского об отмене срочной военной службы. Об этом сообщает в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины (...). Срочной службы больше не будет — этот формат отменят», — заявил парламентарий.

Он добавил, что вместо срочной службы на Украине введут базовую военную службу и службу резервистов.

Ранее в Одессе один из военкомов остановил гражданского и предложил сделать ему минет. Мужчина не желал показывать представителю территориального центра комплектации документы.

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