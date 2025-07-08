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16:41, 8 июля 2025Мир

На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

Кошкович: Зеленский продолжает конфликт и жертвует сотнями жизней солдат ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает военный конфликт и жертвует сотнями жизней украинских солдат. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Режим, который выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть», — написал он.

По словам Кошковича, этот конфликт создает более унизительный мир с каждым днем. Он отметил, что Киев представляет собой моральное чудовище, которое европейские политики поддерживают ради собственной выгоды.

Ранее стала известна причина отказа президента США Дональда Трампа поставлять оружие на Украину. Глава Белого дома объяснил это нежеланием втягивать американцев в военный конфликт.

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