Раскрыта причина отказа Трампа поставлять оружие на Украину

Axios: Трамп не желает, чтобы конфликт на Украине стал его войной

Президент США Дональд Трамп объяснил нежелание поставлять определенную номенклатуру вооружений на Украину нежеланием втягивать американцев в военный конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Он сказал доверенным лицам, что это не его война, но она станет таковой, если он начнет отправлять оружие на Украину», — передает интернет-издание.

Ранее официальный представитель МИД России Дмитрий Песков заявил, что непрекращающиеся военные поставки на Украину говорят о линии США и европейских стран на продолжение конфликта.