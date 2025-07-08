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14:01, 8 июля 2025Мир

Раскрыта причина отказа Трампа поставлять оружие на Украину

Axios: Трамп не желает, чтобы конфликт на Украине стал его войной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил нежелание поставлять определенную номенклатуру вооружений на Украину нежеланием втягивать американцев в военный конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Он сказал доверенным лицам, что это не его война, но она станет таковой, если он начнет отправлять оружие на Украину», — передает интернет-издание.

Ранее официальный представитель МИД России Дмитрий Песков заявил, что непрекращающиеся военные поставки на Украину говорят о линии США и европейских стран на продолжение конфликта.

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