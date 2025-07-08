В Кремле прокомментировали продолжающиеся военные поставки на Украину

Непрекращающиеся военные поставки на Украину говорят о линии США и европейских стран на продолжение конфликта. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Очевидно, что поставки продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию», — указал представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах.