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18:03, 8 июля 2025Наука и техника

НАТО обошла бюрократию и поупражнялась на выходящих из портов России кораблях

Defense News: НАТО поупражнялась на выходящих из российских портов кораблях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jon Nazca / Reuters

Обходя бюрократические задержки, НАТО испытывает беспилотники в Балтийском море для отслеживания российских военных кораблей и грузовых судов, утверждает американское издание Defense News.

Согласно публикации, базирующаяся в США компания Saildrone задействовала несколько надводных дронов в рамках упражнения по демонстрации возможностей оперативной группы сил НАТО в Балтийском море, что помогло «обнаружить и отследить российские суда теневого флота, действующие в данном регионе».

Среди использованных для наблюдения за выходящими из российских портов кораблями дронов издание отмечает десятиметровые дроны Voyager, способные ежедневно обнаруживать и отслеживать сотни судов.

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Defense News подчеркивает, что непосредственно НАТО не управляло дронами Voyager. Вместо этого разработавшая их компания Saildrone предоставила силам альянса доступ к интерфейсу, позволяющему отслеживать совокупность получаемых морскими дронами данных. Издание отмечает, что прямое взаимодействие с производителем позволило НАТО «обойти бюрократические задержки».

Ранее издание Financial Times сообщило, что порт Роттердама, крупнейший в Европе, готовится к потенциальной войне с Россией, проводя учения по приему судов, перевозящих военные грузы НАТО.

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