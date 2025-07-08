Названа причина остановки движения поездов на ветке метро Петербурга

С «синей» ветки метро в Петербурге убрали неисправный состав

С синей ветки метро Санкт-Петербурга убрали неисправный состав. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Несколько станций метро с утра вторника, 8 июля, закрыли из-за неисправности поезда. Очевидцы рассказывали, что один из поездов встал между станциями «Черная речка» и «Пионерская». Было остановлено движение поездов на участке от станции «Удельная» до станции «Петроградская». Позже станции «Пионерская», «Озерки», «Удельная», «Проспект Просвещения», «Парнас» закрыли на вход.

Ранее в Санкт-Петербурге решили продлить метро до аэропорта Пулково. Сроки строительства ветки определят после решения с вопросом о финансировании, заявлял губернатор Александр Беглов.