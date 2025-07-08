Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 8 июля 2025Россия

Названо место прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

РИА Новости: Прощание с экс-министром Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге», — пояснил собеседник агентства.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позже в этот же день.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся незамедлительно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    Мужчина заманил 12-летнюю девочку в общественный туалет курорта Европы и изнасиловал ее

    Трамп высказался о новой партии Маска

    Внучка Бориса Ельцина опубликовала фото в бикини

    Следователи завершили расследование дела бывшего главы Сергокалинского района Дагестана

    В Госдуме предложили вернуться к советской практике установки цен

    США уличили в поставке вирусов в Ухань

    Трамп заинтересовался законопроектом о новых антироссийских санкциях

    Россиянка 14 лет жила в доме без пола

    Выписавшийся из психиатрической больницы пассажир угрожал взорвать самолет ноутбуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости