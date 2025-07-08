Названо место прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

РИА Новости: Прощание с экс-министром Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве

Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге», — пояснил собеседник агентства.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позже в этот же день.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся незамедлительно.