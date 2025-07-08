Названы самые дешевые районы Москвы для аренды жилья

«Яндекс Аренда»: Самым дешевым местом для аренды стало поселение Десеневское

Самые недорогие квартиры в Москве по итогам июня 2025 года сдаются в поселении Десеновском в Новой Москве, где средняя ставка съемного жилья составляет 42,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс Аренда».

Достаточно невысокая стоимость отмечается в Филимонковском поселении в Новой Москве, где в среднем квартиру можно арендовать за 44,1 тысячи рублей в месяц. Недорогое жилье можно найти в поселении Рязановском в Новой Москве, где аренда стоит в среднем 45 тысяч рублей.

Недорогое жилье также в районе Бирюлево Западное на юге Старой Москвы (47,6 тысячи рублей), поселении Кокошкино в Новой Москве (49,6 тысячи рублей), в Вешняках на востоке Старой Москвы (50 тысяч рублей), в Молжаниновском районе на севере города (51 тысяча рублей), районе Ивановское на востоке (53,7 тысячи рублей), в Ярославском районе на северо-востоке (54,2 тысячи рублей), в Братееве на юге — 54,6 тысячи рублей.

Перечисленные районы достаточно далеко и подойдут тем, кто работает удаленно или редко выезжает в центр, заявил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. Ближе к центру находятся Южное Тушино, где медианная ставка составляет 59,1 тысячи рублей, Северное Тушино (60,8 тысячи рублей), Новогиреево (61,1 тысячи рублей).

Средняя цена аренды квартиры в Старой Москве при этом достигла 121 тысячи рублей, а в Новой Москве — 59 тысяч рублей.

Ранее депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям с детьми ежемесячные компенсации на аренду жилья. Льготы необходимо предоставить семьям, где оба супруга не достигли 36 лет, отметил депутат.