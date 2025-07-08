В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья одной категории россиян

Депутат Госдумы Миронов предложил компенсировать аренду жилья молодым семьям

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям с детьми ежемесячные компенсации на аренду жилья. Проект внесут на рассмотрение во вторник, 8 июля, документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что льготы необходимо предоставить семьям, где оба супруга не достигли 36 лет. Так, семье с одним ребенком собираются компенсировать половину платы за аренду, с двумя детьми — 70 процентов, а с тремя и более — полностью покрыть расходы на съемное жилье. Предполагается, что программа может охватить приблизительно 950 тысяч молодых семей. «Из них 70 процентов за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке. Но главное — за счет программы примерно на 10 процентов может увеличиться рождаемость в нашей стране», — убежден Миронов.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды однушки в Москве за год увеличилась на 19 процентов, до 70 тысяч рублей в месяц.