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09:24, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

Несколько машин загорелись на парковке в Москве после действий одного из автовладельцев

Не менее шести машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Не менее шести машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел после действий одного из автовладельцев — мужчина производил некие манипуляции под капотом своего авто, после чего транспортное средство задымилось и «вспыхнуло как факел». После этого огонь перекинулся на соседние машины.

На место оперативно прибыл пожарный расчет — спасателям удалось сбить пламя. Тем не менее несколько автомобилей получили повреждения. Две машины выгорели почти полностью, еще как минимум пять соседних обгорели частично.

В экстренных службах не комментировали пожар и не называли его причины.

Ранее сообщалось, что россиянин снял на видео последние секунды жизни устроивших заезд по ночному городу друзей. Кадры трагедии появились в сети.

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