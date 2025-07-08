Несколько машин загорелись на парковке в Москве после действий одного из автовладельцев

Не менее шести машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве

Не менее шести машин загорелись на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел после действий одного из автовладельцев — мужчина производил некие манипуляции под капотом своего авто, после чего транспортное средство задымилось и «вспыхнуло как факел». После этого огонь перекинулся на соседние машины.

На место оперативно прибыл пожарный расчет — спасателям удалось сбить пламя. Тем не менее несколько автомобилей получили повреждения. Две машины выгорели почти полностью, еще как минимум пять соседних обгорели частично.

В экстренных службах не комментировали пожар и не называли его причины.

Ранее сообщалось, что россиянин снял на видео последние секунды жизни устроивших заезд по ночному городу друзей. Кадры трагедии появились в сети.