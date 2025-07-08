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08:04, 8 июля 2025Россия

Россиянин снял на видео последние секунды жизни устроивших заезд по ночному городу друзей

В Нижнем Тагиле молодые люди на Lexus на скорости вылетели в реку и не выжили
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Нижнем Тагиле россияне на Lexus на скорости врезались в бетонный забор, вылетели в реку и не выжили. Их друг снял последние секунды жизни приятелей на видео, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

Издание сообщает, что автор видео специально вышел из авто, чтобы снять скоростной заезд друзей по ночному городу — для разгона они выбрали популярный у гонщиков-любителей участок дороги. В результате машина с устроившими заезд молодыми людьми наехала на рельсы, водитель не справился с управлением, и авто вылетело в реку.

Внутри находились две девушки и один юноша. Никто их них не выжил.

Ранее под Москвой в ДТП попал грузовик Минобороны. КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, который получил серьезные повреждения. Жертвами ДТП стали два человека — оба находились в салоне легковушки.

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