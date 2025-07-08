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09:05, 8 июля 2025Ценности

Оксана Самойлова снялась в оголяющем грудь топе на яхте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном образе на яхте. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 16,7 миллиона подписчиков.

37-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черных спортивных штанах и топе, частично оголяющем ее грудь. При этом звезда продемонстрировала плоский живот. Вдобавок она распустила завитые в крупные локоны темные волосы. Образ завершил макияж в нюдовых тонах.

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Ранее в июле Оксана Самойлова снялась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте. На опубликованном фото инфлюэнсерша позировала в коричневом облегающем фитнес-комбинезоне.

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