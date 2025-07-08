Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 8 июля 2025Путешествия

Пилоты российского самолета подали сигнал срочности из-за течи топлива

Течь топлива произошла у самолета «Победы» на рейсе Магас — Москва
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Течь топлива возникла у самолета российской авиакомпании «Победа» во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Магаса в Москву 6 июля. Когда самолет находился на высоте 4250 метров в 80 километрах восточнее столицы, экипаж определил утечку топлива. Пилоты выключили неисправный двигатель и подали сигнал срочности.

Лайнер продолжил заход на посадку и приземлился благополучно. На послеполетном осмотре инженеры нашли капельную течь топлива из левого двигателя и временно отстранили борт от эксплуатации. Отмечается, что к полетам он вернулся уже на следующий день.

Ранее самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно развернулся после вылета из Москвы в Анталию и вернулся в аэропорт. Причиной стала неисправность борта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

    Медведев одним словом прокомментировал решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву

    Россиян предупредили об актуальной схеме обмана в WhatsApp и Telegram

    В Госдуме оценили запрет Овечкину давать интервью в России

    На Украине назвали срок начала переговоров о вступлении в ЕС

    Медведев дал прозвище Трампу

    Названы шесть самых полезных добавок в кофе

    Появились подробности о рухнувшем на жилой дом в Казани самолете

    Пилоты российского самолета подали сигнал срочности из-за течи топлива

    Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости