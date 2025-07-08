Пилоты российского самолета подали сигнал срочности из-за течи топлива

Течь топлива произошла у самолета «Победы» на рейсе Магас — Москва

Течь топлива возникла у самолета российской авиакомпании «Победа» во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Магаса в Москву 6 июля. Когда самолет находился на высоте 4250 метров в 80 километрах восточнее столицы, экипаж определил утечку топлива. Пилоты выключили неисправный двигатель и подали сигнал срочности.

Лайнер продолжил заход на посадку и приземлился благополучно. На послеполетном осмотре инженеры нашли капельную течь топлива из левого двигателя и временно отстранили борт от эксплуатации. Отмечается, что к полетам он вернулся уже на следующий день.

Ранее самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно развернулся после вылета из Москвы в Анталию и вернулся в аэропорт. Причиной стала неисправность борта.