Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 8 июля 2025Россия

Подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире россиянина

В Нижнем Новгороде взорвался подключенный к сети электросамокат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Нижний №1»

Подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Мужчина поставил средство индивидуальной мобильности заряжаться и пошел спать. Рано утром он проснулся от прогремевшего в квартире взрыва. Несмотря на неожиданность случившегося, горожанин не растерялся и смог самостоятельно потушить начавшийся пожар.

По данным МЧС России, приоритетная версия ЧП — неисправность аккумулятора.

Ранее в июле житель Абакана получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося электросамоката. Россиянин также поставил его заряжаться, однако вскоре аккумулятор загорелся, затем пламя перекинулось на окружающие предметы. Пострадавшего горожанина доставили в реанимацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Обвиняемый в покушении на Фицо объяснил свой поступок

    Германия обвинила Китай в применении лазера против немецкого самолета

    Появились подробности о пропавших без вести на Камчатке туристах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости