Подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире россиянина

В Нижнем Новгороде взорвался подключенный к сети электросамокат

Подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Мужчина поставил средство индивидуальной мобильности заряжаться и пошел спать. Рано утром он проснулся от прогремевшего в квартире взрыва. Несмотря на неожиданность случившегося, горожанин не растерялся и смог самостоятельно потушить начавшийся пожар.

По данным МЧС России, приоритетная версия ЧП — неисправность аккумулятора.

Ранее в июле житель Абакана получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося электросамоката. Россиянин также поставил его заряжаться, однако вскоре аккумулятор загорелся, затем пламя перекинулось на окружающие предметы. Пострадавшего горожанина доставили в реанимацию.