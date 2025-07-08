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16:55, 8 июля 2025Моя страна

Поход российских грибников в лес закончился «пальцами дьявола»

Тихая охота для россиян под Пензой закончилась странными «пальцами дьявола»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Free Nomad / Unsplash

Тихая охота в лесах под Пензой преподнесла грибникам неожиданный сюрприз — «пальцы дьявола». Снимком со странным грибом местные жители поделились во «ВКонтакте».

По внешнему виду гриб похож на оранжево-малиновое пирожное, полностью изъеденное по сторонам. У него довольно большие «дырки» в шляпке и странное основание полости, при этом ножка совсем не видна.

В итоге оказалось, что это Антурус Арчера, более известный как «пальцы дьявола». Известно, что необычный гриб в начале роста выглядит как белое яйцо. Позднее же из него прорываются 4-8 красных «пальцев», покрытых темной слизью, источающей вонь. Запах, напоминающий гнилое мясо, привлекает насекомых, разносящих дальше грибные споры.

Антурус Арчера родом из Австралии и Тасмании. В России он чаще встречается в болотистых и богатых перегноем местах. Он не считается ядовитым, но и есть его все же не стоит.

Ранее молодой человек нашел под Тверью необычные грибы, похожие на морские кораллы. Позже выяснилось, что это рогатик гроздевой.

В конце июня на Волынском кладбище в Твери проросли «ведьмины пальцы» с запахом падали. Известно, что это редкий гриб с зловонным запахом и непристойным внешним видом — мутинус Равенеля.

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