Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 8 июля 2025Силовые структуры

Принесшему гранату в российский бар кальянщику вменили две статьи

СК: Устроившему взрыв в рязанском баре кальянщику вменили две статьи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Следователи вменили две уголовные статьи 19-летнему кальянщику из Рязани, который принес гранату на работу в бар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Рязанской области.

В отношении него возбуждено дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 («Незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По предварительным данным, все произошло днем 7 июля. Молодой человек принес взрывное устройство по месту своей работы и показал его знакомым. В какой-то момент гости выдернули чеку — произошел взрыв, жертвой которого стал один человек. Еще четверо, включая самого подозреваемого, оказались в больнице с различными травмами.

Сейчас кальянщику грозит до десяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Обвиняемый в покушении на Фицо объяснил свой поступок

    Германия обвинила Китай в применении лазера против немецкого самолета

    Появились подробности о пропавших без вести на Камчатке туристах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости