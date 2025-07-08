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10:21, 8 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об устроившем взрыв в российском баре кальянщике

В Рязани задержан 18-летний кальянщик, устроивший взрыв у ТЦ «Малина»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Рязани взрыв у ТЦ «Малина» устроил 18-летний кальянщик. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 УК РФ («Хранение взрывных устройств»). По ним ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным канала, взрыв произошел в кальянном баре Game loft. Молодой человек работал здесь и вчера принес гранату на работу, которую показал гостям — 21-летнему и 20-летнему юношам, — и дал им поиграть, сказав, что она учебная и безопасна. В какой-то момент друзья выдернули чеку. Произошел взрыв.

В результате 21-летнему парню оторвало кисть, а второй приятель стал жертвой. Кроме того, среди пострадавших еще один 20-летний молодой человек, который находился рядом с местом взрыва. Его госпитализировали, врачи диагностировали ему травму головы. Также в больнице оказался и сам кальянщик со множественными осколочными ранениями. Четвертый потерпевший от госпитализации отказался, он отделался несерьезными травмами.

ЧП произошло вечером 7 июля.

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