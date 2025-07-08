Производство одного вида алкоголя в России упало

«Ъ»: В июне производство сидра в России упало более чем на 11 процентов

Производство сидра в России по итогам июня 2025 года упало на 11 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на сезонное увеличение спроса производство этого вида алкогольных напитков сократилось до 753,2 тысяч декалитров (дал), что может стать устойчивым трендом. Месяцем ранее выпуск сидра в стране сократился на 11, процента год к году, до 856,4 тысячи дал.

По мнению президента Союза производителей традиционного сидра (СПТС) Алексея Небольсина, ранее отмеченный рост объемов производства сидра мог быть искусственным — его зафиксировали за счет объявления рынка и перехода в эту категорию плодовой алкогольной продукции. Сейчас же падение производства связано с мероприятиями Росалкогольтабакконтроля (РАТК), направленными на выведения с рынка напитков, не соответствующих ГОСТу.

У категории сидра низкая база, и любое незначительное снижение производства может сказаться на показателях, добавил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Во многом на ситуацию повлияла борьба с так называемыми «наливайками», требования к которым в последнее время ужесточились.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что у ведомства нет планов менять минимальные розничные цены на алкоголь в ближайшее время. Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь вступили в силу с 1 января: минимальная стоимость водки выросла до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля.

За первые четыре месяца 2025-го производство алкоголя в России упало на 26 процентов в годовом выражении. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), сильнее всего упало производство слабого алкоголя — до 448,5 тысячи дал (минус 94,5 процента), а также плодовой алкогольной продукции — до 498,8 тысячи дал (минус 89,8 процента).