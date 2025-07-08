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18:35, 8 июля 2025Бывший СССР

Против лидера армянской оппозиции возбудили уголовное дело

СК Армении возбудил уголовное дело против главы оппозиционной фракции Оганяна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции в Национальном собрании (парламенте) и бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна. Об этом сообщает News.am со ссылкой на армянский СК.

«В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, генеральная прокуратура Армении обвинила лидера оппозиции в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах. Оганян на допросе отказался от дачи показаний.

7 июля НС Армении лишило Оганяна депутатской неприкосновенности, удовлетворив соответствующее ходатайство генпрокурора страны Анны Вардапетян. Политик назвал дело «шоу» и не присутствовал на обсуждении, поскольку находился на лечении в реабилитационном центре.

Ранее армянское оппозиционное движение «Айакве» («Армянский вотум») подало заявление в генеральную прокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна за высказывания в адрес священников Армянской апостольской церкви (ААЦ). Поводом для обращения стали обвинения Пашиняна в адрес священнослужителей ААЦ, включая католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсесян)

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