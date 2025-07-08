Против Пашиняна подали заявление за высказывания в адрес священников

Политик Чалабян подал заявление против Пашиняна за высказывания в адрес церкви

Армянское оппозиционное движение «Айакве» («Армянский вотум») подало заявление в генеральную прокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна за высказывания в адрес священников Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом заявил лидер движения Аветик Чалабян, передает News.am.

«Преступная группа начала кампанию ненависти против ААЦ. (...) Мы не можем молча наблюдать, как разрушают важнейший институт, которому 1700 лет», — высказался политик.

Поводом для обращения Чалабяна стали обвинения Пашиняна в адрес священнослужителей ААЦ, включая католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсесян), а также заявления Следственного комитета Армении о якобы попытке госпереворота с участием иерархов. Политик подчеркнул, что речь идет о нарушении принципа презумпции невиновности, а также минимум четырех статей Уголовного кодекса страны — насаждение ненависти, дискриминация, вмешательство в деятельность религиозной организации, нарушение личной тайны, превышение полномочий.

«Комментарии в таком духе, что ААЦ не церковь, а чуть ли не террористическая организация. Ничья вина не доказана, и уверен, что не будет доказана, потому что и вины нет», — подчеркнул оппозиционер.

Ранее Пашинян захотел «освободить» Армянскую церковь. Политик также назвал Гарегина II «антихристом и собакоедом», который не имеет связи с Иисусом Христом и его учением.