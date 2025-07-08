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09:59, 8 июля 2025Бывший СССР

Пашинян захотел «освободить» Армянскую церковь

Пашинян: Я буду руководить освобождением Армянской апостольской церкви
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости «освободить» Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я буду руководить этим освобождением», — заявил политик.

Он утверждает, что церковь находится под контролем антихристианской и антигосударственной группы. По его словам, «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед», от которого необходимо освободить ААЦ. Пашинян подчеркнул, что католикос всех армян Гарегин II не имеет связи с Иисусом Христом и его учением.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от сана. 9 июня обвинил главу Армянской апостольской церкви в нарушении обета безбрачия.

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