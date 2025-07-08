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18:04, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта реакция Трампа на выступление Путина на саммите БРИКС

Sohu: Трампа впечатлили слова Путина о превосходстве БРИКС над G7
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСаммит G7

Фото: Ken Cedeno / Reuters

После заявления президента России Владимира Путина на саммите БРИКС о том, что объединение имеет превосходство над государствами «Большой семерки» (G7), президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами нескольким странам. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что слова российского лидера об экономическом росте стран БРИКС впечатлили американского коллегу. «Трамп зарычал как лев и пригрозил 10-процентными пошлинами странам, поддерживающим БРИКС», — раскрыло издание реакцию президента США на выступление Путина.

При этом, подчеркивает Sohu, угрозы Трампа не имеют под собой реальных оснований, а скорее напоминают блеф. Попытки оказать давление на страны БРИКС газета назвала несбыточной мечтой.

6 июля Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, заявил, что объединение превосходит другие союзы, в том числе G7, по экономическим показателям. По его словам, на страны БРИКС приходится 40 процентов мировой экономики.

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