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18:40, 8 июля 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова вышла в свет в наряде с глубоким декольте

Актриса Литвинова посетила показ Schiaparelli в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Regina Voronina / BACKGRID / Legion-Media

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

58-летняя знаменитость посетила показ бренда Schiaparelli в Париже в черном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Образ Литвиновой украсили массивные серьги, браслет и солнцезащитные очки. Кроме того, стилисты собрали волосы артистки в прическу, а визажисты нанесли макияж с алой помадой.

Ранее в июле на показе Schiaparelli также появилась 42-летняя Светлана Лобода в откровенном образе. Исполнительница выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте.

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