Россиян предупредили об аномальной жаре

Вильфанд: В европейской части России ожидается аномальная жара

В ближайшие дни в европейской части России прогнозируется аномально жаркая погода с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

«Практически на всей европейской территории России - аномально жаркая погода. В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов», — рассказал он.

По его словам, в более южных регионах температура повысится до 40 градусов тепла. Синоптик назвал единственным «спокойным» регионом Северо-Западный федеральный округ — там температура не превысит 22 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин назвал причину холодного начала лета в России. По его словам, это связано с глобальным потеплением.