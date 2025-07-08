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02:24, 8 июля 2025Россия

Россиян предупредили об аномальной жаре

Вильфанд: В европейской части России ожидается аномальная жара
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В ближайшие дни в европейской части России прогнозируется аномально жаркая погода с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

«Практически на всей европейской территории России - аномально жаркая погода. В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов», — рассказал он.

По его словам, в более южных регионах температура повысится до 40 градусов тепла. Синоптик назвал единственным «спокойным» регионом Северо-Западный федеральный округ — там температура не превысит 22 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин назвал причину холодного начала лета в России. По его словам, это связано с глобальным потеплением.

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