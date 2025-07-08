Россиян предупредили об опасностях несоблюдения питьевого баланса в жару

Специалист по пищевой безопасности Спеценко: Сладкие напитки в жару опасны

В период аномально высоких температур особенно важно внимательно относиться к выбору напитков, предупредила эксперт в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она рассказала, как соблюдать водный баланс без риска для здоровья в жару.

«Многие популярные напитки в условиях летнего зноя могут нанести серьезный вред организму. Сладкие газированные напитки и пакетированные соки содержат чрезмерное количество сахара, который не только не утоляет жажду, но и создает дополнительную нагрузку на организм. Кофе и крепкий чай обладают выраженным мочегонным эффектом, что в условиях повышенного потоотделения приводит к быстрому обезвоживанию организма», — объяснила она.

Особую опасность представляют алкогольные напитки, которые нарушают естественные механизмы терморегуляции и увеличивают риск теплового удара, добавила эксперт. Спеценко рекомендовала также не злоупотреблять изотониками — они могут содержать избыточное количество сахара.

«Для поддержания оптимального водного баланса в жаркую погоду стоит отдавать предпочтение чистой питьевой воде комнатной температуры, несладким морсам и компотам домашнего приготовления, а также минеральной воде без газа. Особенно важно соблюдать питьевой режим пожилым людям, у которых с возрастом притупляется чувство жажды, и детям, чей организм более чувствителен к обезвоживанию», — заключила Елена Спеценко.

Она посоветовала пить небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Также эксперт рекомендовала быть внимательными к ледяных напиткам, которые могут вызвать спазм сосудов и приводить к проблемам с пищеварением.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала о правилах питания в жару. В теплую погоду, по ее словам, следует изменить режим питания и заменить жирную пищу на менее калорийные блюда.