Россиянам рассказали о правилах питания в жару

Терапевт Шмелева: В жару жирную пищу следует заменить на салаты и фрукты

В теплую погоду следует изменить режим питания и заменить жирную пищу на менее калорийные блюда. О правилах питания в жару рассказала терапевт Яна Шмелева в беседе с РИА Новости.

Врач указала, что летом чувство голода притупляется. «Во время жары снижение аппетита — это абсолютно нормальное явление, вызванное защитной реакцией нашего организма», — объяснила она.

Терапевт посоветовала в летний зной изменить режим питания: завтракать на час раньше, а ужинать позже, когда температура воздуха станет прохладнее. Кроме того, она посоветовала уменьшить потребление жирных блюд и чаще есть салаты, фрукты и ягоды. По ее мнению, половина летнего рациона должна состоять из растительных и кисломолочных продуктов.

Идеальным вариантом для обеда Шмелева назвала холодные кисломолочные супы и травяные чаи. При этом сладкие напитки, кофе и черный чай в жару лучше не пить. Также врач напомнила, что летом риск отравлений выше, поэтому еду лучше готовить небольшими порциями, излишки убирать в холодильник и тщательно следить за гигиеной: мыть руки и продукты сразу после покупки.

Ранее терапевт Александр Олмос назвал худшие варианты завтрака. По его мнению, не следует есть на завтрак белый хлеб и хлопья.

