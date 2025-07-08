Россиян призвали никогда не есть дачные грибы

Миколог Дьяков: Есть выросшие на даче грибы категорически запрещено

Выросшие на даче грибы категорически запрещено срывать и есть. Никогда не употреблять их в пищу призвал россиян миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков, пишет aif.ru.

По словам специалиста, мицелий грибов очень хорошо впитывает вещества из окружающей среды — в том числе тяжелые металлы, пестициды и прочие химикаты. Так, если для борьбы с сорняками на участке используются гербициды, то грибы станут несъедобными.

Превратить грибы в яд способны также инсектициды, которые используют для защиты от насекомых. Относительно безопасными для грибов считаются дельтаметрин, циперметрин и другие, которые быстро разрушаются в воде и почве.

Опасными считаются и фунгициды, полезные в борьбе с грибковыми заболеваниями на растениях, но опасные для грибов. «Если вы травите грибы на кустах или хвойниках, то грибы, растущие на земле, не погибнут, но, накопив токсины, станут опасными», — заключил Дьяков.

Ранее россиянам назвали условия для оформления прописки на даче. Для этого, по словам экспертов, дом должен быть капитальным и подходящим для проживания круглый год.