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12:11, 8 июля 2025Экономика

Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

В рассрочках на жилье увидели угрозу для строительной отрасли
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рассрочки с длинным сроком погашения и низким первоначальным взносом опасны и вредны для участников рынка жилищного строительства в России. Об этом «Радиоточке НСН» в Telegram заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Никита Стасишин.

Он считает, что рассрочка выгодна в первую очередь банкам, поскольку они зарабатывают на этой схеме продажи жилья при минимальных рисках. Для застройщиков такая схема представляет большой риск, поскольку покупатели могут отказаться от квартир — в итоге их придется отдавать банкам с большим дисконтом себе в убыток. Это может нанести серьезный ущерб строительной отрасли.

Банк России в ближайшее время собирается внедрить ограничения для «плохой рассрочки» на недвижимость, которую россияне берут вместо рыночной ипотеки. Девелоперы и банки, в свою очередь, надеются на возрождение льготной программы ипотеки.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что застройщики уже «наигрались» в рассрочку при покупке жилья. Доля сделок с рассрочками на первичном рынке жилья за полгода упала на 20 процентных пунктов и сейчас составляет 10 процентов.

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