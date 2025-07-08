Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

В рассрочках на жилье увидели угрозу для строительной отрасли

Рассрочки с длинным сроком погашения и низким первоначальным взносом опасны и вредны для участников рынка жилищного строительства в России. Об этом «Радиоточке НСН» в Telegram заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Никита Стасишин.

Он считает, что рассрочка выгодна в первую очередь банкам, поскольку они зарабатывают на этой схеме продажи жилья при минимальных рисках. Для застройщиков такая схема представляет большой риск, поскольку покупатели могут отказаться от квартир — в итоге их придется отдавать банкам с большим дисконтом себе в убыток. Это может нанести серьезный ущерб строительной отрасли.

Банк России в ближайшее время собирается внедрить ограничения для «плохой рассрочки» на недвижимость, которую россияне берут вместо рыночной ипотеки. Девелоперы и банки, в свою очередь, надеются на возрождение льготной программы ипотеки.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что застройщики уже «наигрались» в рассрочку при покупке жилья. Доля сделок с рассрочками на первичном рынке жилья за полгода упала на 20 процентных пунктов и сейчас составляет 10 процентов.