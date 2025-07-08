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03:27, 8 июля 2025Экономика

Россиянам назвали необходимую для нормальной жизни зарплату

Финансист Иваткина: Зарплата для нормальной жизни в РФ зависит от ряда факторов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

При расчете «нормального» уровня жизни нужно учитывать не только такие базовые расходы, как обязательные платежи, жилье, питание, транспорт, здоровье, одежда и обувь, но также формирование «финансовой подушки безопасности». Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Она отметила, что обязательные расходы зависят от ряда факторов, в том числе возраста, стиля жизни и состава семьи, а понятие «нормальной жизни» у каждого человека свое. В то же время, есть определенные критерии, которые позволяют выяснить необходимый для этого доход.

Иваткина добавила, что для расчета «нормального» уровня зарплаты необходимо сложите свой базовый минимум, средства на формирование финансовой «подушки безопасности», а также деньги на сбережения и инвестиции. Она пояснила, что «подушка безопасности» должна представлять собой резерв в размере 3-6 месячных расходов на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, эксперт посоветовала россиянам учитывать средства на досуг и саморазвитие.

Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин достигает 30,4 процента. Специалист добавил, что наименьший разрыв в зарплате наблюдался в сфере образования, а наибольший разрыв — в области информационных технологий.

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