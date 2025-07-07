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05:12, 7 июля 2025Экономика

В России сравнили зарплаты мужчин и женщин

Профессор Сафонов заявил о разрыве в зарплатах мужчин и женщин в 30,4 процента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал уровень заработной платы мужчин и женщин. Его слова приводит РИА Новости.

Сафонов заявил, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин достигает 30,4 процента. По его словам, это данные на 2024 год.

«Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6 процента», — уточнил эксперт.

Специалист добавил, что наименьший разрыв в зарплате наблюдался в сфере образования. Так, зарплата женщин составляла 95,3 процента от дохода мужчин, а наибольший разрыв — в области информационных технологий (65,5 процента).

Ранее сообщалось, что разрыв в оценке зарплат мужчин и женщин оказался в России минимальным в истории. Об этом со ссылкой на данные Росстата написали «Ведомости».

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