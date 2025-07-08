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09:19, 8 июля 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ

Операционный директор Фенич: Умные системы помогут сэкономить на ЖКУ
Мария Черкасова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Современные умные системы, интегрированные с инфраструктурой здания, помогут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом NEWS.ru заявила операционный директор Елена Фенич.

Она рассказала, что более 20 процентов потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета. При этом современные системы учета, которые ставятся не в квартире, а на целый дом, позволяют избежать ошибок: они точно контролируют фактическое потребление, исключая переплаты по нормативам, а также оперативно выявляют утечки и неисправности, планируют расходы на основе реальных данных и автоматически регулируют подачу ресурсов.

Современные тепло- и водомеры служат более 10 лет и окупаются за два-три года. Эксперт рассказала, что в одном жилом комплексе (ЖК) с 500 квартирами установка системы учета сократила затраты на 18 процентов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов предсказал замедление роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В 2026 году индексация ожидается на уровне 9,8 процента в среднем, в 2027-м она составит 7,9 процента.

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