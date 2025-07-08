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11:59, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянин избил до смерти плохо знающего город таксиста

Житель Волгограда получил 9 лет за убийство плохо знающего город таксиста
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Волгограде приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, который вместе с приятелем забил до смерти 18-летнего таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, все произошло 27 апреля 2024 года. Ночью мужчина вместе с приятелем ехал по городу на такси, за рулем которого находился водитель-иностранец. Во время поездки между ними возник конфликт из-за плохого знания города таксистом, после чего пассажиры решили покинуть его машину. Спустя пару минут водитель решил, что мужчины слишком мало ему заплатили, и догнал их.

Из-за языкового барьера бывшие пассажиры еще больше разозлились и решили напасть на таксиста — они повалили его на землю и избили. Молодой человек получил травмы и не выжил.

После случившегося мужчины скрылись.

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