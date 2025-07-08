Россиянин выбежал на проезжую часть ради спасения семейства уток и попал на видео

Житель Пензы выбежал на проезжую часть ради спасения семейства уток, которое переходило дорогу. Инцидент попал на видео, опубликованное на странице «Сова Пенза Авто» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах россиянин оживленно машет руками, привлекая внимания водителей и призывая их притормозить. В итоге несколько машин останавливаются, и пернатые спокойно добираются до противоположной стороны дороги. «Опять эти утята, похоже, в кафе ходили!» — говорится в подписи к ролику.
По данным портала «Пензенская правда», спасательная операция произошла в микрорайоне Пензы Дальнее Арбеково.
В мае 16-летний россиянин вызвал спасателей, чтобы помочь перейти дорогу утятам в Уфе. Они выловили крылатых нарушителей ПДД и выпустили в безопасном месте.