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19:56, 8 июля 2025Моя страна

Россиянин выбежал на проезжую часть ради спасения семейства уток и попал на видео

Житель Пензы выбежал на проезжую часть ради спасения семейства уток
Алина Черненко

Житель Пензы выбежал на проезжую часть ради спасения семейства уток, которое переходило дорогу. Инцидент попал на видео, опубликованное на странице «Сова Пенза Авто» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах россиянин оживленно машет руками, привлекая внимания водителей и призывая их притормозить. В итоге несколько машин останавливаются, и пернатые спокойно добираются до противоположной стороны дороги. «Опять эти утята, похоже, в кафе ходили!» — говорится в подписи к ролику.

По данным портала «Пензенская правда», спасательная операция произошла в микрорайоне Пензы Дальнее Арбеково.

В мае 16-летний россиянин вызвал спасателей, чтобы помочь перейти дорогу утятам в Уфе. Они выловили крылатых нарушителей ПДД и выпустили в безопасном месте.

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